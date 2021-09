América-MG quer ampliar sequência invicta fora de casa para sair do Z4 – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 21 (AFI) – Há três jogos sem perder, o América-MG tenta manter a reação para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 20h30, visita o São Paulo no Morumbi, em São Paulo (SP), em jogo atrasado da 19ª rodada. Para o técnico Vagner Mancini, o time precisa manter o espírito apresentado no empate por 1 a 1 diante do Corinthians, no último jogo.

“Vi um América bem agressivo e corajoso diante do Corinthians. Isso me chamou atenção, gostei muito. Acho que ainda temos espaço para melhora, mas o mais importante são os pontos conquistados e precisamos seguir nesse caminho”, avaliou.

RETROSPECTO FORA DE CASA

Além da melhora dentro de campo, o América quer usar sua campanha recente fora de casa para surpreender o São Paulo. Nos últimos quatro jogos longe de Belo Horizonte, o time mineiro, embora não tenha ganhado, também não foi derrotado. Empatou com Grêmio, Atlético-GO, Chapecoense e Corinthians, todos por 1 a 1. A última derrota foi para o Fortaleza, por 4 a 0, em 7 de julho, e a última vitória contra o Bahia, por 4 a 3, em 30 de junho.

QUEM JOGA?

Para buscar o resultado positivo, Mancini poderá contar com o atacante Felipe Azevedo, que retorna após suspensão. Lucas Kal, porém, que é zagueiro, mas vem atuando como volante, não poderá jogar, pois pertence ao time paulista.

O zagueiro Eduardo Bauermann, com dores no tornozelo, e o atacante Berrío, com fadiga muscular são dúvidas. O defensor, porém, tem presença mais provável.

Com 22 pontos, o América está em 18º lugar com 22 pontos e sairá do Z4 com um empate. O Juventude é o primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º, com 23 pontos, mas perderia no saldo de gols (-7 a -5).

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Ribamar. Técnico: Vagner Mancini.