América-MG x Athletico-PR – Na abertura do returno, Coelho e Furacão buscam reação imediata – Futebol Interior

Curitiba, PR, 10 (AFI) – Reagir no Campeonato Brasileiro. Este é o objetivo tanto de América-MG, quanto de Athletico-PR no jogo que marca a abertura do returno da Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado, no estádio Independência, às 16h.

O América está na zona de rebaixamento, na 17º posição, com 18 pontos e vem de vitória sobre o Ceará por 2 a 0. O time mineiro fez um primeiro turno inconstante, com troca de técnico – saiu Lisca, entrou Vagner Mancini ainda na sexta rodada – e vai objetivar no segundo turno escapar do rebaixamento. A tarefa começa neste sábado em casa.

O Athletico-PR começou a competição brigando pela liderança, mas a partir do meio de campeonato houve uma queda de produção. Oscilando na temporada, o Athletico não vence há seis jogos no Campeonato Brasileiro e caiu para a nona colocação, com 24 pontos. No meio da semana, foi derrotado pelo FC Cascavel na semifinal do Campeonato Paranaense e viu se técnico, o português Antônio Oliveira, ser demitido.

Bruno Lazaroni, filho do ex-técnico da seleção brasileira, Sebastião Lazaroni, será o técnico interino, com Paulo Autuori e Lucho González como “auxiliares” na partida deste sábado.

Mancini espera tirar o time da zona da degola

ARGENTINO TA ON

Para buscar sair do rebaixamento, o América terá novidades. Principal contratação para a Série A, o atacante argentino Mauro Zárate estreia neste sábado,

“Vou dar o meu máximo dentro de campo para que o América siga na Série A”, garantiu o experiente jogador que irá atuar com a camisa 99 no América-MG.

Após se recuperar de lesão muscular na coxa direita, o volante Ramon vai estar disponível. Ele disputa vaga no meio com Lucas Kal.

No time paranaense, a baixa é o meia Nikão, suspenso pelo terceiro amarelo. Jader é o favorito para substituí-lo.

Pedro Henrique será titular no Furacão

SELECIONÁVEIS DE VOLTA

O goleiro Santos e o meia David Terans, que estavam com as seleções brasileira e uruguaia, respectivamente, foram avaliados pelo departamento fisiológico e estão confirmados na partida.

O Athletico regularizou o lateral-esquerdo Pedrinho, ex-Vitória, no BID (Boletim Informativo Diário). O jogador de 19 anos, que assinou um contrato de cinco anos, fica como opção para a partida deste sábado.