América-MG x Flamengo – Mengo não quer ficar para trás! – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 25 (AFI) – O Flamengo sabe que precisa engatar uma sequência de vitórias para não deixar o Atlético-MG disparar na liderança do Brasileirão e quer começar neste domingo, contra o América-MG, às 11 horas, na Arena Independência, pela 22ª rodada.

Com as atenções divididas com a Copa Libertadores – ganhou do Barcelona-EQU, por 2 a 0, no jogo de ida da semifinal -, o Flamengo tem 34 pontos e duas partidas a serem realizadas. Mas a reação fica cada vez mais complicada.

E a missão do Flamengo em Belo Horizonte não vai ser nada fácil, já que o América-MG está reagindo no campeonato e deixou a zona de rebaixamento. Na 16ª colocação, com 23 pontos, o Coelho defende uma invencibilidade de quatro partidas.

SEM TEMPO

Vagner Mancini não teve muito tempo para preparar o time, que entrou em campo na última quarta-feira, quando empatou sem gols com o São Paulo, em jogo atrasado da 19ª rodada. Os jogadores se reapresentaram na sexta e iniciaram os trabalhos para o confronto contra o Flamengo.

Até pelo pouco tempo de trabalho, o treinador vai apostar na base que enfrentou o São Paulo. O atacante Fabrício Daniel segue cumprindo isolamento após testar positivo para a Covid-19, enquanto Berrío é dúvida por conta de desgaste muscular.

COMO VEM O FLA

Em meio a disputa por uma vaga na final da Copa Libertadores com o Barcelona-EQU, o Flamengo deve preservar um jogador ou outro. Um deles será o meia Everton Ribeiro, que não está nas suas melhores condições físicas e sequer vai ser relacionado.

A boa notícia para o técnico Renato Gaúcho é a volta de dois jogadores. O lateral-esquerdo Filipe Luís e o meia Arrascaeta voltaram aos treinamentos e devem ser relacionados, até para ganharem ritmo de jogo já pensando no duelo pela Libertadores.