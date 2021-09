América-RN 1 x 1 Itabaiana-SE – Com chances para ambos os lados e pênalti desperdiçado pelo Alvi-rubro, times ficam no empate no primeiro jogo – Futebol Interior

Natal, RN, 11, (AFI) – No primeiro confronto da Série D do Campeonato Brasileiro, o América recebeu o Itabaiana na Arena das Dunas ás 15h. O jogo terminou empatado em 1 a 1. Com o resultado, o duelo segue em aberto para o jogo de volta.

O jogo da volta está marcado para o próximo domingo, dia 19, no Estádio Etelvino Mendonça, na cidade de Itabaiana. Caso houver um novo empate, o o jogo será decidido nos pênaltis.

O JOGO

Os visitantes começaram melhor. Logo aos sete minutos, Téssio cruzou da esquerda, a bola atravessou a pequena área e Ramon apareceu do outro lado para completar para as redes. N sequência Pedro Henrique quase ampliou a vantagem, mas parou no goleiro.

Pior no jogo, o América achou o gol de empate com Alvinho. Na marca de 12 minutos, Felipe Recife falhou e Esquerdinha recebeu na frente para servir o companheiro e deixar tudo igual.

SEGUNDO TEMPO

Ainda melhor no jogo, o Itabaiana se viu em apuros após Ramon derrubar Leozinho dentro da área e cometer pênalti. Esquerda foi para a bola e isolou na hora da cobrança. Depois disso, o Itabaiana ainda tentou em chutes de fora da área com Jacobina e Téssio.

Mas o empate persistiu no placar.