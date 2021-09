América-RN inicia venda de 6 mil ingressos para jogo das oitavas – Futebol Interior

Natal, RN, 22 (AFI) – Após liberação da CBF, as oitavas de final do Campenoato Brasileiro Série D contarão com público. Nesta quarta-feira, o América-RN iniciou a venda de 6 mil ingressos para o jogo diante do Moto Club-MA. A partida será no domingo, às 16h, na Arena das Dunas.

CARGA REDUZIDA

A ideia inicial era disponibilizar 30% da capacidade, que daria 9 mil ingressos. Alex Padang, integrante do grupo gestor do futebol, afirmou, porém, que apenas 6 mil foram colocados à venda. Isso porque ‘alguns setores dariam prejuízo se fossem abertos’.

Por determinação do protocolo, os bilhetes serão nominais e instransferíveis, ou seja, o (a) torcedor (a) deverá adquiri-lo com seu CPF e não poderá repassa-lo para terceiros. Além disso, só será permitida a entrada de pessoas completamente vacinadas.

JOGO DE VOLTA

O jogo de volta está marcado para domingo (3), às 15h, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA). Os times brigam pela vaga às quartas de final, fase decisiva para decidir o acesso à Série C, que contará inclusive com o uso do Árbitro de Vídeo (VAR).