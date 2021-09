‘Amor de Mãe’ é indicada ao Emmy Internacional e web reage: ‘Já ganhou’

A última novela inédita da TV Globo no horário das 21h ganhou uma indicação importante para sua lista de conquistas. A trama de Manuela Dias concorre ao “Emmy Internacional” na categoria de “Melhor novela”. Além da trama, produções da Globo como “Diário de Um Confinado” e “Todas as Mulheres do Mundo”, além de “AmarElo”, da Netflix, concorrem em categorias da premiação.

Estrelada por Regina Casé, Taís Araújo e Adriana Esteves, a trama deixou de ser exibida em sua reta final por conta da pandemia e a reprise de “A Força do Querer” tomou seu horário na grade. Após as gravações retornarem e terminarem, a novela voltou ao ar para exibir seu desfecho e ainda abordou a Covid-19 na vida dos personagens.

Na web, a torcida pela vitória da novela brasileira tomou conta com usuários no time do “já ganhou” e outros elogiando a trama.