Ana Paula Padrão se justifica após fala polêmica: ‘Nem tudo vai ao ar’

Após a “fala polêmica” no último episódio do “MasterChef Brasil”, Ana Paula Padrão usou suas redes sociais para explicar o comentário. Na ocasião, a apresentadora foi chamada de preconceituosa por parte do público após dizer que a carne de bode seria preparada e consumida por “pessoas que possuem pouco”.

“Quando o nosso convidado Rafael Cortez disse para a chef Helena Rizzo que daquelas carnes ele não comeria jamais seria o bode, que seria um bicho ‘incomível’, eu falei pra ele: ‘você não sabe o que está perdendo’ e contei um pouco dessa história para ele. Mas nem tudo que a gente grava vai ao ar”, iniciou ao pedir desculpas pelo ocorrido.

“Gente, nem tudo que a gente grava foi ao ar e eu estou aqui, humildemente, para pedir desculpas. A frase que foi ao ar não reflete o que eu penso, não reflete tudo que eu estudei da região nem reflete a minha história. Tampouco reflete a história do MasterChef, que tenta trazer sempre ingredientes diferentes, maneiras de cozinhar diferentes do sul, do norte, do nordeste e de todas as regiões para serem conhecidas em todo Brasil e para que sejam orgulho de todos os brasileiros. Essa pessoa que eu sou e o que eu acho. Me desculpem. Realmente ali pareceu muito preconceituoso”, finalizou.