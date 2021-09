ANDANÇAS com o KÃO

Ser ou não ser, eis a questão

A celebre frase de William Shekespeare traz uma reflexão para os dias atuais, quando temos observado a postura de alguns políticos que de forma clara, tem mostrado suas convicções contrárias para participar ou continuar participando de grupos políticos. Muitas afirmações relacionadas as palavras: ABANDONO, INGRATIDÃO, ESQUECIMENTO, entre outras, tem sido ditas por pessoas que já se posicionaram e outras que pretendem se posicionar de forma contrária a seus líderes políticos. O que tem desacelerado a tomada de decisão é justamente a dúvida posta na frase de Shekespeare: SER OU NÃO SER…mais do grupo, EIS A QUESTÃO.

Observação do Kão

Num papo de segunda com o amigo Tonho Kão, refiro-me ao papo ter sido no dia da semana considerado mundial da ressaca, o mesmo fez uma observação em relação a eleição do SINDSPEM, dizendo que tem gente querendo ser DELEGADO em determinada chapa para não ficar PRESO ao trabalho. Não entendi muito bem, mas estarei atento às chapas para possivelmente descobrir o alvo do Kão.

TV Kão News

Depois do divórcio consensual de Anderson Braga e Tonho Kão que eram parceiro/sócios do site Openeda, Anderson continuou tocando as notícias no portal e Kão, focou na em sua TV Kão News, trazendo semanalmente várias entrevistas com pessoas que fazem acontecer o dia a dia na cidade dos sobrados.

Kão atentando

E não é que sentado em frente à Câmara de Vereadores e com olhar fixo no Oratório da Forca, o Kão resolveu atentar os edis penedenses convidando-os para participar de entrevistas. Pois é! O Kão tem colocado literalmente a corda no pescoço de muitos vereadores com determinadas perguntadas que só Jesus para salvar nossos edis da tentação do Kão.

Quando a falta não faz falta

Conversando com um amigo assíduo as sessões da Câmara de Vereadores de sua cidade, eis que o mesmo fez uma grande descoberta que poderá mudar totalmente a órbita do planeta. Ele afirmou que depois de acompanhar uma sessão, horas depois do término da mesma, lembrou de um vereador que não esteve presente na reunião, daí veio a descoberta do amigo. Ele disse: “NÃO É QUE VEREADOR @*%$* (nome não citado por força da nova lei de abuso de autoridade rs) quando FALTA não faz FALTA”!

Agora É Pau Juvenal

Outro canal de informação e entretenimento que tem transmitido lives interessantes no Instagram é o Agora É Pau Juvenal, gerenciado pelo gigante da informação Joãozinho da banca mais conhecida do comércio de Penedo e do seu parceiro, Cleuton Santos, o homem que deu altas dicas de história ao governador Renan Filho em uma recente entrevista. As lives do Agora É Pau Juvenal, são transmitidas diretamente do Restaurante Oratório todas às quintas a partir das 16 horas.