Andarilho é assassinado a tiros na cidade de Igaci

Equipes da Força Tarefa da Polícia Militar foram as primeiras a chegar à localidade conhecida como Lagoa Félix, na zona rural da cidade de Igaci, no Agreste de Alagoas. No local, na área externa de uma residência, havia o corpo de um homem, vítima de assassinato.

Esta vítima ainda não foi identificada. As poucas informações que chegaram à Polícia Militar ainda estão sendo apuradas. Testemunhas teriam visto quando dois homens, ocupantes de uma motocicleta, se aproximaram da vítima e atiraram várias vezes. Ele morreu antes de receber socorro.

A PM também recebeu informações de que a vítima é uma espécie de andarilho e sofre de transtornos psiquiátricos. Sua cidade de origem seria Craíbas, mas ele vive mudando de cidade, sem rumo.

O local do crime será periciado e o corpo da vítima será encaminhado ao Instituto de Medicina Legal de Arapiraca.