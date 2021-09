André Luiz Frambach fala sobre recomeços: “O amor tá aí”

André Luiz Frambach participou de uma live na noite da quarta-feira (8) e falou sobre recomeços. O ator, que anunciou o fim do namoro com Rayssa Bratillieri recentemente, está ‘conhecendo’ melhor Larissa Manoela.

Na entrevista, ele disse: “Na vida tudo é feito um ciclo, em relacionamento, em tudo. Nada do que a gente construiu se apaga com o fim do ciclo. Aquilo fica guardado, mas a gente também não pode nunca deixar de viver porque às vezes na vida a gente não tem escolha e, quando a gente não tem escolha, a gente tem que aceitar. E o amor tá aí, o amor tá na gente, em aceitar e deixar a pessoa livre, em deixar a pessoa voar. É deixar as pessoas fazerem as escolhas delas”, disse ele.

“Nada do que foi construído se apagou. A gente aceita coisa e aceita por amor então. A vida tem que continuar independentemente de você querer ou não as coisas que aconteceram”, finalizou.