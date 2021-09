Andréia Sadi diz que sofreu terrorismo psicológico em gravidez

Andréia Sadi falou sobre os pitacos que ouviu durante a gestação dos gêmeos Pedro e João, frutos do relacionamento da jornalista com André Rizek. Em entrevista a Ivan Mizanzuk, no podcast ‘Conversas paralelas’, ela afirmou que sofreu um “terrorismo psicológico” ao descobrir a gravidez.

“Eu gostaria de expor todas as pessoas que me deram conselhos sem eu pedir. Eu não pedi. Eu não perguntei nada, porque as pessoas estão me escrevendo. Sério. As coisas que ouvi. Eu falo que fui vítima de um terrorismo psicológico, grávida de gêmeos. Tipo ‘A sua vida acabou’, ‘Você nunca mais vai conseguir uma promoção no trabalho’, ‘Você nunca mais vai conseguir fazer um exercício’. Tem gente que gosta de dormir, a gente gosta de se exercitar para a cabeça”, iniciou ela.

A jornalista ainda contou qual foi sua reação quando descobriu que estava grávida de gêmeos.