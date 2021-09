Andressa Urach revela internamento em clínica psiquiátrica

Andressa Urach revelou que ficou cerca de oito dias internada em uma clínica psiquiátrica para tratar do transtorno boderline. A modelo, que está grávida do segundo filho, revelou que quase perdeu o bebê que espera e que teve os sintomas do transtorno mental agravados com a doença.

“Ainda não estou bem para falar sobre tudo que aconteceu e está acontecendo na minha vida por causa do borderline, mas quando eu ficar bem eu falo sobre esse assunto! Lidar com a raiva pra mim é algo muito difícil e estou com muita raiva da Igreja Universal. Me sinto roubada, usada e enganada. Trabalhar o perdão pra mim é algo que só Deus pra me ajudar”, começou.

“A minha maior decepção é ver que não estão nem aí pra minha alma. A verdade é que eu fiquei internada 8 dias no hospital psiquiátrico porque quase cometi suicídio e quase tirei meu neném”, completou.