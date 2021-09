Android 12.1 pode ter indicado o lançamento do smartphone dobrável da Google

A Google está próxima de lançar oficialmente a nova versão do Android 12, que deve chegar no começo de outubro, mas a atualização ainda nem chegou e já sabemos mais sobre a versão 12.1 do sistema, que indica melhorias feitas especialmente para aparelhos dobráveis. O interessante nessa versão de teste é que a desenvolvedora está otimizando a interface dos aparelhos Pixels para funcionarem em telas maiores, indicando o possível lançamento do Pixel Fold.

Esse recurso apareceu primeiro no beta do Android 12, onde a empresa melhorou a transição de aplicativos de telas pequenas para grandes, mas a fabricante tinha deixado esse recurso de lado nas versões beta subsequentes, voltando a melhorar o recurso apenas agora com o 12.1. Agora o portal XDA-Developers teve acesso aos códigos da novidade, que traz uma melhoria para a barra de tarefas dos Pixels, melhorando o suporte para telas maiores, possivelmente para o futuro dobrável da empresa.

O recurso estaria sendo feito especialmente para o possível Google Pixel Fold, que supostamente vem sendo desenvolvido, com suporte ao aparelho inclusive sendo adicionado ao código de aplicativos como o ‘Câmera do Google’. O aparelho internamente vem sendo chamado de “Passport” e deve ser feito com a tecnologia Ultra Thin Glass – UTG da Samsung e, possivelmente, com o processador Tensor feito pela própria Google.



Créditos: Reprodução / XDA-Developers

Entretanto, desde que o smartphone foi pego adicionado nos códigos dos aplicativos da empresa, nenhuma nova informação relevante sobre ele foi descoberta, até essas novidades no Android 12.1. Como apontado pelo XDA-Developers, com a novidade passará a deixar a barras de tarefas do aparelho no lugar da barra de navegação, no inferior da tela, e se esconde quando um aplicativo entra em tela cheia.

Os usuários poderão adicionar os seus aplicativos favoritos nesta nova barra de tarefas, que também vai permitir abrir dois aplicativos em tela dividida, aproveitando assim a maior tela do smartphone dobrável. Mas não foi apenas nisso que a Google melhorou focando em um smartphone dobrável próprio, a desenvolvedora também aprimorou as animações para o desdobramento da SystemUI, junto com suporte para sensores de ângulo de dobradiças e outras adições.



Continua após a publicidade

Sabemos que o Android 12 deve ser lançado no dia 4 de outubro, ao menos é o que indica um documento interno da Google, mas essa versão Android 12.1 ainda deve demorar um pouco mais para chegar. O novo Google Pìxel Fold ainda não tem nenhuma data de lançamento e nem uma confirmação oficial da sua existência, mas é esperado que ele seja lançado no final do ano ou começo do ano que vem.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Via: Android Police Fonte: XDA-Developers