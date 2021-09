Android Auto ganha novo visual para evitar distrações

A Google anunciou algumas novidades que estarão chegando para os seus sistemas de direção, Google Assistente e Android Auto, nas próximas atualizações. Dentre as novidades se destaca a nova interface do sistema para carros, que pretende fazer com que o usuário foque apenas na estrada, e um recurso que permite um pagamento automático no abastecimento.

O Android Auto está recebendo formas de entregar uma interface com recomendações customizadas para os usuários, visando melhorar o sistema nos carros que possuem ele integrado. Nessa novidade a empresa quer que o seu sistema funcione de uma forma onde o usuário tem que ser cada vez menos ativo, fazendo com que ele mantenha o foco sempre na direção.

Uma das melhores formas de conseguir que o usuário não tenha que desviar tanto a atenção da estrada é permitindo que ele fale para se mover pelo sistema, por isso a Google está integrando comandos de vozes ao modo de direção e Android Auto. Agora os usuários poderão pedir para o smartphone realizar tarefas como ler mensagens, acessar o mapa e diversos outros comandos.



Créditos: Divulgação Google

Outra novidade que será uma mão na roda para os motoristas é a integração do pagamento da gasolina com o Google Pay, que promete economizar um tempo considerável para os usuários. Agora será necessário apenas informar no aplicativo da empresa qual o número da bomba que o motorista está na hora do abastecimento, com isso o Google Play automaticamente irá realizar o pagamento.

O Android Auto para carros também está recebendo o suporte para o hub de jogos GameSnacks, que conta com alguns games leves e fáceis de serem carregados. Essa novidade permitirá que o motorista, com o carro estacionado e em segurança, passe o seu tempo jogando.

As novidades anunciadas pela Google chegarão nas próximas semanas para os usuários dos sistemas de direção da empresa, mas vale lembrar que essas novidades não irão chegar em todo o mundo, como o pagamento automático do abastecimento, que chegará apenas em postos de gasolina nos Estados Unidos.

Fonte: The Verge, Google