Angélica celebra aniversário de Luciano Huck e se declara: ‘Te amo mais ainda’

Angélica abriu o coração através de suas redes sociais ao postar uma declaração no aniversário de seu marido Luciano Huck. O apresentador que completa 50 anos nesta sexta-feira (3), é casado há quase 17 anos com a loira e ganhou um vídeo com suas transformações ao longo de meia década.

“Meu amor hoje e dia de celebrar mais um ano de vida ao seu lado ! são tantas aventuras e histórias, foram anos intensos e cheios de aprendizados.Que os próximos 50 anos sejam tão especiais e mágicos como esses que passaram! Luz na caminhada! E gratidão pela sua vida te amo mais ainda cinquentão #lucianoBday”, escreveu na legenda.

Confira o post: