Anitta confirma que está fora do Rock In Rio 2022: ‘Não fui convidada’

Em entrevista ao jornalista Hugo Gloss, Anitta confirmou que está fora da grade de atrações do Rock In Rio 2022. A “Girl from Rio” disse que não foi convidada para se apresentar no evento.

“Não teremos eu. Vi algumas notícias que teria, mas não teremos. No de Portugal sim, já divulgaram né? Mas no do Brasil não… Por que não sei, não fui convidada. Mas está tudo bem, no de Portugal estou lá”, disse a Poderosa.