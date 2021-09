Anitta gravou as músicas de Juliette quando ela estava no ‘BBB’: ‘Ninguém nunca vai ouvir’

Que Anitta participou ativamente do primeiro e recém-lançado álbum de Juliette, todo mundo sabe. A novidade, que só os mais próximos têm conhecimento, é que a própria cantora gravou todas as seis músicas do EP enquanto a paraibana ainda estava confinada no “BBB 21”. A ideia era que, quando ela saísse do programa, o projeto estivesse praticamente pronto e que já fosse lançado na semana seguinte à sua vitória.

“Eu adoro trabalhar nos bastidores e tive essa oportunidade com a Juliette. Um amigo dela entrou em contato comigo quando ela ainda estava na casa, e eu logo disse que ela tinha talento para ser cantora. Não sabíamos se era isso que ela ia querer ser, não tínhamos essa garantia. Resolvemos deixar então tudo pronto e que ela decidisse quando deixasse o programa. Começamos a procurar músicos, produtores e compositores para fazer o EP dela. A gente fez tudo sem ela saber de nada. Gravei as seis músicas com a minha voz. Tem as minhas versões, mas ninguém nunca vai ouvir nesse mundo. O engraçado é que, quando eu estava no estúdio gravando, ela apareceu falando de mim no programa, na mesma hora, numa conversa com a Pocah no banheiro. Ela questionava se eu era sua fã”, contou Anitta em entrevista a Hugo Gloss, no YouTube.

Anitta disse também que ficou íntima de Juliette ainda durante o programa: “Estudei muito sobre a vida dela, me contaram tudo para eu fazer um álbum com a cara dela”. Mas, ao sair campeã e estourada do “BBB 21”, a paraibana quis mudar um pouco os planos. “A ideia inicial era que o EP saísse uma semana depois. Só que ela entrou num choque muito grande com tudo que estava acontecendo. Ela é muito perfeccionista e queria entregar o melhor, estudar mais, e pediu mais tempo”.