É noite de Prova do Fazendeiro! Adriane Galisteu aparece e conversa ao vivo com os peões. Mussunzinho confessa ter ficado chateado com argumento utilizado por Erika Schneider para indicá-lo e a Fazendeira se justifica. Bil, Day e Gui Araujo já estão prontos para a Prova.



