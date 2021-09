Antes de acertar com Vitória, atacante marca pelo Altos-PI e briga pela artilharia chega a todo vapor na última rodada da Série C. Confira! – Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – Faltando apenas uma rodada para o fim da primeira fase, a briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro da Série C segue bastante aquecida. Com Quirino ainda na liderança deste ranking com nove gols, o atacante do Altos-PI, Manoel, voltou a marcar e encostou na briga.

Até por conta disso, o Portal Futebol Interior preparou especial, para você, internauta, ficar por dentro de tudo. Quirino, do Ypiranga-RS já tem nove gols há algum tempo e não conseguiu voltar a marcar nas últimas rodadas. Mas está tranquilo na liderança deste ranking, já que seu time está classificado para a próxima fase.

Do outro lado, apesar de ter marcado na derrota do Altos-PI para o Paysandu, por 3 a 2, Manoel acertou com o Vitória e não disputa mais a Série C, por isso parou nos oito gols marcados. De qualquer forma, sua equipe chega a essa última rodada sem chances de classificação.

CONFIRA OS PRINCIPAIS GOLEADORES DA SÉRIE C:

9 GOLS

Ypiranga-RS – Quirino

8 GOLS

Altos-PI – Manoel

6 GOLS

Tombense-MG – Everton Galdino

São José-RS – Cláudio Maradona

Santa Cruz-PE – Pipico

5 GOLS

Ituano-SP – Thiago Marques

Altos-PI – Betinho

Tombense-MG – Rubens

Novorizontino-SP – Guilherme Queiroz

Manaus-AM – Vanilson

CLIQUE AQUI E VEJA A ARTILHARIA COMPLETA DA SÉRIE C!