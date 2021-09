Aos 73 anos, Rita Lee reage bem ao tratamento contra o câncer: ‘Lúcida e trabalhando’, diz

Mesmo em tratamento contra um câncer — em maio ela foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão —, Rita Lee segue lúcida e trabalhando, aos 73 anos. A Rainha do Rock brasileiro participou ativamente da preparação da exposição com seu acervo, que acaba de ser inaugurada no Museu de Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. De seu sítio, no interior de São Paulo, a cantora gravou, inclusive, os textos que explicam as passagens da exposição.

“Rita está lúcida e trabalhando. Ela está em tratamento e reagindo bem”, diz o cenógrafo Chico Spinosa, amigo da cantora desde o início dos anos 80 e responsável pela cenografia da recém-inaugurada exposição: “Com esse convite para a cenografia e o restauro dos figurinos para a exposição, tenho certeza de que Rita sempre foi o melhor do pop e o melhor de mim. Revendo toda a sua obra, me coloco de quatro a essa poetisa. A quem respeito muito. Nesse encontro, aos meus 70 anos, ela me dá energia e me faz mais criativo”.

Rita Lee lançou também uma nova música em parceria com o marido, Roberto de Carvalho. A cantora quer fazer os fãs dançarem com “Change”, com letra em francês e ritmo eletrônico, que conta com a participação do compositor e produtor Gui Boratto. Rita ainda pôde ser vista numa imagem (abaixo) postada pelo marido, a primeira desde o anúncio da doença em maio.