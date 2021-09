Aos 76 anos, morre o pianista João Carlos Assis Brasil

“Comunicamos com profunda tristeza o falecimento hoje do nosso querido João Carlos Assis Brasil, em decorrência de um infarto na última sexta-feira. Ele cumpriu sua missão por aqui e agora sua obra se eterniza!”, finalizou a assessoria.

Irmão gêmeo do saxofonista Vitor Assis Brasil (um dos maiores nomes do jazz brasileiro, falecido em 1981, devido a uma doença circulatória rara), João Carlos iniciou sua formação no Conservatório Brasileiro de Música (RJ), onde estudou piano, harmonia e teoria musical. Consagrado no cenário internacional da música erudita, o pianista ficou durante cinco anos, como professor e diretor da Faculdade de Música da Universidade Estácio de Sá (RJ).