Lore Improta não esconde a ansiedade para o nascimento de Liz, primeira filha dela com Leo Santana. Grávida de nove meses, a dançarina divertiu os seguidores do instagram ao publicar imagens dançando a música ‘Vem Neném’ neste sábado (25). “Quarenta semanas e nada de Liz. Será que agora ela vem? Ainda mais com essa participação ilustre”, legendou.