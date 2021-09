Apagão: Bairros de Salvador e RMS ficam sem luz na noite deste sábado (25)

Alguns bairros de Salvador e Região Metropolitana registraram falta de luz na noite deste sábado (25). Entre as localidades que ficaram sem luz na capitão baiana, estão os bairros da Graça, Barra, Pituba, Pernambués, Liberdade e Amaralina.

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) informou ao G1 que a situação foi causada por causa do desligamento de uma subestação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), que parou o fornecimento de energia para a empresa.

A situação foi regularizada por volta das 22h58. A Chesf alegou que está apurando as motivações do desligamento.