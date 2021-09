Apaixonada, Viviane Araújo homenageia esposo: ‘mulher realizada’

Viviane Araújo não faz a menor questão de esconder o amor que sente pelo esposo, Guilherme Militão. No domingo (13), foi o aniversário do empresário e a atriz utilizou o instagram para homenageá-lo.

“Hoje é o dia do homem mais incrível que eu já conheci em toda minha vida! Você, meu amor! Meu marido! Que orgulho que eu sinto em ser tua esposa! E nesse dia especial quero dizer mais uma vez que meu amor por você não tem limite ou condição, e que me sinto a mulher mais realizada e feliz por ter ao meu lado o marido mais dedicado do mundo”, começou.

“Feliz aniversário, minha vida, que Deus te abençoe hoje e sempre e que você consiga realizar todos os seus sonhos! Te amo incondicionalmente!”, concluiu a artista.