Aparecidense-GO 3 x 1 Caldense-MG – Camaleão vence de virada e é o primeiro time garantido nas oitavas de finais – Futebol Interior

Aparecida de Goiânia, GO, 17 (AFI) – A Aparecidense-GO venceu a Caldense-MG por 3 a 1 e conquistou a vaga para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D. Na partida realizada no Estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia- GO, o Camaleão saiu perdendo para a Veterana com gol de Patrick Lopez, logo no início do jogo. A equipe teve calma e conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com Alex Henrique e Rafa Marcos. No segundo tempo, quando parecia que a decisão iria para os pênaltis, Gilvan fez o terceiro e deu a classificação para a Aparecidense.

PRIMEIRO TEMPO

A partida já começou muito quente, como era de se esperar. Logo aos cinco minutos, Rafael Peixoto chutou de fora da área e a bola bateu na mão do zagueiro Vanderley. Pênalti batido e convertido por Patrick Lopez, abrindo o placar para os visitantes. Mas os donos da casa logo reagiram. Aos sete minutos, Gustavinho foi para a linha de fundo e cruzou para Alex Henrique empatar de cabeça.

Aos 30 minutos, a Aparecidense veio para a pressão. Robert conduziu a bola até a área e finalizou, mas João Paulo fez bela defesa. Aos 31, Alex Henrique finalizou, mas o zagueiro Morais evitou o gol. E aos 32 minutos, a bola foi alçada na área e o zagueiro Vanderley, sozinho, cabeceou para fora, desperdiçando a chance da virada.

Depois de tanto pressionar, a Aparecidense-GO foi premiada. Aos 36 minutos, Gustavinho cruzou e Rafa Marcos cabeceou, virando a partida e deixando a equipe em vantagem na ida para o intervalo.

SEGUNDO TEMPO

O primeiro time a assustar na etapa final foi a Caldense-MG. Aos sete minutos, Patrick Lopez invadiu a área e de perna direita bateu, mas a bola tirou tinta da trave e foi para fora. A Aparecidense-MG logo respondeu. Aos 10 minutos, Rafa Marcos bateu cruzado e João Paulo defendeu. Aos 12 minutos, mais uma finalização de Rafa, mas nessa foi o zagueiro Morais que se atirou na bola para afastar.

Aos 22 e aos 31 minutos, a Veterana teve duas boas chances. Em ambas, Patrick Lopes parou em grandes defesas de Pedro Henrique.

A decisão se encaminhava para os pênaltis, mas tudo mudou aos 42 minutos da etapa final. Gilvan, que estava a apenas três minutos em campo, recebeu cruzamento de Negueba e empurrou para o gol, fazendo o gol da classificação da Aparecidense-GO, definindo o placar em 3 a 1.

OITAVAS

O resultado garantiu a Aparecidense-GO como a primeira equipe classificada para a fase de oitavas de finais. Agora, o Camaleão aguarda o jogo da volta entre Cianorte-PR e FC Cascavel-PR, que acontece neste sábado (18), às 16h, para saber quem será seu adversário na fase seguinte. A partida de ida ficou 0 a 0.