Apenas Santo André vence fora e três empates por 1 a 1 – Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – O Santo André foi o único clube visitante que venceu, neste sábado, pela abertura da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O time paulista foi até a cidade de Bento Gonçalves (RS) e venceu o Esportivo por 1 a 0 no jogo de ida. Foram registrados três empates e duas vitórias dos mandantes. No domingo serão mais 10 jogos.

O gol do Santo André foi marcado por Gian aos 38 minutos do primeiro tempo. Agora pode até empatar no jogo de volta, no próximo sábado em Diadema, onde o time do ABC tem mandado seus jogos.

O Esportivo terá que vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas, ou então, ganhar por um gol e decidir a vaga nos pênaltis. Não existe vantagem por gol fora.

VITÓRIAS EM CASA

Em casa, em Rondonópolis (MT) o União fez 2 a 0 no Boa Esporte e pode até perder por um gol na volta. Em Poços de Caldas (MG), a Caldense fez 1 a 0 no Aparecidense-GO e vai ter a vantagem do empate na volta.

TRÊS EMPATES

Outros três jogos terminaram empatados pelo mesmo placar (1 a 1), com hipotética vantagem para os visitantes que farão o segundo jogo em casa. Mas quem vencer vai ficar com a vaga. No Ceará, Atlético-CE e Juazeirense-BA fizeram um jogo equilibrado, igual para América-RN e Itabaiana, em Natal (RN). Em Moça Bonita (RJ), o Bangu empatou com o ainda invicto Joinville.