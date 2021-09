Apenas sete clubes do Brasileirão não trocaram de treinador. Confira! – Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – Mais da metade do Campeonato Brasileiro já foi realizado e apenas sete clubes estão com os mesmos treinadores desde o início. O levantamento de todas as mudanças até aqui foi feito pelo Portal Futebol Interior.

Um exemplo de que funciona acreditar na sequência do trabalho, apesar da pressão dos torcedores, é que, dos times que estão no G6 do Brasileirão, o Flamengo é o único que mudou a comissão técnica durante o campeonato, com a saída de Rogério Ceni e a chegada de Renato Gaúcho.

Atlético-MG, Palmeiras, Fortaleza, Red Bull Bragantino e Corinthians estão colhendo os frutos da manutenção da comissão técnica. O sétimo clube que está com o mesmo treinador desde o início é o São Paulo. Campeão paulista, Hernan Crespo está sendo mantido apesar do Tricolor lutar contra o rebaixamento.

Neste momento, dois clubes estão sem treinadores. Desde o pedido de demissão de António Oliveira no início de setembro, o Athletico-PR vem sendo comandado interinamente pelo diretor Paulo Autuori. Já o Atlético-GO demitiu Eduardo Barroca na última segunda-feira.

CONFIRA O LEVANTAMENTO FEITO PELO FI

NÃO TROCARAM DE TREINADOR

ATLÉTICO-MG – Cuca

CORINTHIANS – Sylvinho

FORTALEZA – Juan Pablo Vojvoda

JUVENTUDE – Marquinhos Santos

PALMEIRAS – Abel Ferreira

RED BULL BRAGANTINO – Maurício Barbieri

SÃO PAULO – Hernan Crespo

TROCARAM DE TREINADOR

AMÉRICA-MG – Lisca depois Vagner Mancini

BAHIA – Dado Cavalcanti depois Diego Dabove

CEARÁ – Guto Ferreira depois Tiago Nunes

CHAPECOENSE – Jair Ventura depois Pintado

CUIABÁ – Alberto Valentim depois Jorginho

FLAMENGO – Rogério Ceni depois Renato Gaúcho

FLUMINENSE – Roger Machado depois Marcão

GRÊMIO – Tiago Nunes depois Luiz Felipe Scolari

INTERNACIONAL – Miguel Ángel Ramírez depois Diego Aguirre

SANTOS – Fernando Diniz depois Fábio Carille

SPORT – Umberto Louzer depois Gustavo Florentín

ESTÃO SEM TREINADOR

ATHLETICO-PR – António Oliveira depois (?)

ATLÉTICO-GO – Eduardo Barroca depois (?)