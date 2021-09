Apesar da liberação da CBF, apenas dois confrontos terão público nas oitavas – Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – Apesar da liberação por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o público não voltará por completo no Campeonato Brasileiro Série D. Isso porque, devido às regras do protocolo, poucas partidas das oitavas de final terão autorizações para abrir os portões nos jogos de ida e volta.

OS DOIS JOGOS OU NENHUM

Ficou definido que as duas partidas precisam ter as mesmas condições: com público ou sem. No caso da Ferroviária, por exemplo, único paulista vivo, os portões serão fechados. O Esportivo-RS até conseguiu liberação do Governo Estadual, algo que a Ferroviária não teve.

A situação se repete na maioria dos duelos e, com isso, apenas dois confrontos terão público: Caxias-RS x União-MT e América-RN x Moto Club-MA.

OITAVAS DE FINAL

Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Os times brigam pela vaga às quartas de final, fase decisiva para decidir o acesso à Série C, que contará inclusive com o uso do Árbitro de Vídeo (VAR).

VEJA A SITUAÇÃO DE CADA CONFRONTO:

Atlético-CE x Paragominas-PA – sem público

Esportivo-RS x Ferroviária – sem público

Campinense-PB x Guarany de Sobral-CE – sem público

Caxias-RS x União-MT – com público

4 de Julho-PI x ABC-RN – sem público

Uberlândia-MG x Joinville-SC – sem público

Cianorte-PR x Aparecidense-GO – sem público

América-RN x Moto Club-MA – com público