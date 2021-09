Apesar das críticas, Rafa Kalimann se diz orgulhosa de trabalho como apresentadora

Rafa Kalimann falou sobre o trabalho como apresentadora no ‘Casa Kalimann’, do Globoplay, e apesar das críticas que recebeu se disse orgulhosa do seu desempenho, considerando que teve pouco tempo de preparação para a função.

“Eu tive pouco tempo para me preparar. Foi uma surpresa muito boa, muito boa mesmo. Eu sou muito grata com o programa, mas foi pouquíssimo tempo para eu me preparar para uma coisa tão diferente do que eu sou habituada a fazer nas redes sociais”, comentou a influenciadora.