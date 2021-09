Após 1 ano da separação, Francisco Gil vive romance com modelo de 23 anos

Um ano depois do fim do casamento com Laura Fernandez, com quem teve uma filha, Francisco Gil, de 26 anos, está vivendo um romance com a modelo Emilie Rey, de 23 anos. O cantor, usa o nome artístico de Fran e foi fotografado ao lado se seu novo amor ao deixar um restaurante no Leblon, na Zona Sul do Rio.

Emilie aparece nas fotos dentro do carro, no banco do carona, ao lado do músico. Os dois foram apresentados por amigos em comum, como a atriz Alice Wegmann, que tem o único filho de Preta Gil como um irmão.