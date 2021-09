Após 1ª vitória, Chapecoense recebe Palmeiras para manter sonho vivo – Futebol Interior

Chapecó, SC, 17 (AFI) – Aliviada depois de ter conseguido a primeira vitória no Brasileirão – 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista-SP -, a Chapecoense recebe o Palmeiras neste sábado, às 17 horas, na Arena Condá, em Chapecó-SC, pela 21ª rodada.

Apesar do primeiro resultado positivo, a Chapecoense continua em situação delicada no campeonato, amargando a lanterna, com apenas dez pontos. A diferença para o São Paulo, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de 12 e o time paulista ainda tem um jogo a mais.

“É notória a nossa evolução com a primeira vitória e o desempenho dos últimos jogos. O Pintado é um cara respeitado dentro do futebol e nos dá respaldo para exercer nossas funções dentro de campo. Temos que ir melhorando a cada jogo no returno para atingirmos o nosso objetivo”, disse o lateral-direito Matheus Ribeiro.

SOBRE O TIME!

O técnico Pintado não conseguiu comandar o último treinamento antes do jogo, porque Chapecó-SC foi castigada por fortes chuvas desde a madrugada desta sexta-feira. Com os campos do CT da Água Amarela tomados por poças d’água, os jogadores realizaram um trabalho na academia.

Sem desfalques, Pintado vai manter a formação que iniciou o jogo contra o Red Bull Bragantino. Recuperado de um edema na coxa, o zagueiro Joílson volta a ficar à disposição do treinador no banco de reservas.

CHAPECOENSE – Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan e Busanello; Alan Santos, Anderson Leite e Denner; Mike, Bruno Silva e Perotti. Técnico: Pintado.