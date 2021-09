Após 6 anos na música, trio ‘As Baías’ anuncia separação

Nesta terça-feira (28), o trio ‘As Baías’ anunciou sua separação. Após 6 anos juntos na música, os integrantes Assucena Assucena, Raquel Virgínia e Rafael Acerbi decidiram seguir caminhos diferentes no meio musical.

Em anúncio feito no Instagram, o trio revelou que desde a sua formação, As Baías tinha data para acabar. “Originalmente faríamos o disco Mulher e Bixa e acabaríamos ali, mas a excitação do público e nosso fervor artístico nos levou a seguir em frente conjuntamente. Tivemos muitas conquistas nesses 6 anos de trajetória. Cantamos de ponta a ponta no Brasil. E fomos muito bem recebidas em todos os lugares em que passamos”, escreveram.

Os integrantes também aproveitaram para agradecer aos fãs: “Nosso mais terno agradecimento a todas as pessoas que contribuíram ao longo desses anos para que tentássemos dar o nosso melhor. Nem sempre foi possível, mas nós certamente aprendemos muito. E isso é a vida”.

Agora, cada um seguirá caminhos individuais na música, mas ‘A obra d’As Baías estará para sempre disponível pois obras de arte são eternas’.