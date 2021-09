Após 7 provas de eliminação, Amanda deixa o ‘MasterChef Brasil’

Após participar de sete provas de eliminação, Amanda Azeredo, de 26 anos, é a décima primeira eliminada da temporada do “MasterChef Brasil”. A eliminação que aconteceu na noite da última terça-feira (14), recebeu a chef de cozinha Bela Gil como convidada especial.

Primeira prova

Logo no início do programa, os competidores souberam que deveriam cozinhar apenas com ingredientes que estavam em duas diferentes geladeiras, cada um podia escolher entre a que tinha produtos “seguros” e a outra com “arrsicados”. Kelyn usou sua vantagem por causa da vitória no programa anterior e trocou Eduardo e Heitor da geladeira segura para colocar Helena e Luiz em seus lugares.

Os participantes tiveram 1 hora para prepararem seus pratos com ingredientes como jambu, arroz vermelho e queijo minas curado em um grupo e filé mignon, aspargos e vinho tinto em outro.

Os piores pratos escolhidos pelos jurados foram os de Daphne, Eduardo e Helena, enquanto o melhor prato da noite foi o de Heitor que ganhou o poder de levar alguns colegas para o mezanino através de uma dinâmica onde entregou características de “fraco e forte” para quem sobrou na prova.

Kelyn, Amanda e Pedro se juntaram aos piores pratos da noite para competirem na prova de eliminação.



Pratos veganos



Com participação da chef Bela Gil, a prova de eliminação consistia em refazer três pratos clássicos de forma vergana: Cassoulet, paella e bife bourguigon). Nos resultados, praticamente todos os pratos foram muito elogiados pelos jurados, Kelyn e Daphne foram os destaques dessa prova.

Já Amanda teve o prato mais criticado, sua paella não agradou os chefs e a design de interiores foi a décima primeira eliminada dessa temporada do reality culinário.