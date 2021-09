Após anunciar saída da Globo, Tiago Leifert é homenageado por Prior

O anúncio de que Tiago Leifert sairia da TV Globo no fim do ano mexeu com os ex-participantes do Big Brother Brasil. Nesta sexta-feira (10), Felipe Prior usou o instagram para homenagear o apresentador e agradecer pela companhia.

“El mago criou asas e agora vai voar. Sucesso para você @tiagoleifert , talento você já tem de sobra! Sou feliz por ter feito parte da sua trajetória profissional, com marcos importantes como o paredão histórico da minha eliminação do @bbb 20. Obrigado por tudo mano!”, escreveu o ex-BBB 20 na legenda do post.