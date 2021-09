Após apelo da ANCF, CBF irá destinar repasse de R$ 200 mil para todos os clubes participantes – Futebol Interior

Campinas, SP, 30 (AFI) – Fruto do apelo feito pela Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF), no encontro da última segunda-feira (27) com dirigentes da CBF, a entidade máxima do futebol brasileiro anunciou um repasse financeiro aos 20 clubes participantes do Campeonato Brasileiro da Série C.

Segundo o presidente interino da CBF, Ednaldo Rodrigues, todas as equipes que disputaram a competição, serão contempladas com um auxilio na ordem de R$ 200 mil.

“Estamos em sintonia com a realidade do futebol brasileiro e as necessidades dos nossos clubes e federações” afirmou o presidente interino da CBF.

NA HORA CERTA

A dura realidade dos clubes da Série C foi apresentada aos dirigentes da CBF pelo presidente da Associação Nacional de Clubes de Futebol, Francisco José Battistotti, que relatou na oportunidade a importância daquele segmento do sistema esportivo para o crescimento do futebol brasileiro.

“Nosso olhar não pode ser apenas para quem está na chamada elite do futebol, mas também para os clubes que ocasionalmente enfrentam maiores problemas financeiros, fruto da absoluta falta de arrecadação” afirmou Battistotti ao justificar o pedido ao presidente Ednaldo Rodrigues.