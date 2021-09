Após bebedeira, homem é perseguido e morto a facadas em via pública

Um homem foi assassinado de forma brutal na manhã deste domingo (5) durante uma bebedeira. O crime ocorreu na Rua José Rodrigues Lima, bairro Cacimbas, em Arapiraca, cidade do agreste do Estado. A reportagem do Alagoas 24 horas tentou contato com o 3º BPM, mas nossas solicitações não foram atendidas. É de testemunhas a informação…

Um homem foi assassinado de forma brutal na manhã deste domingo (5) durante uma bebedeira. O crime ocorreu na Rua José Rodrigues Lima, bairro Cacimbas, em Arapiraca, cidade do agreste do Estado.

A reportagem do Alagoas 24 horas tentou contato com o 3º BPM, mas nossas solicitações não foram atendidas. É de testemunhas a informação de que a vítima, conhecida como Ailton, bebia na companhia de amigos quando se iniciou uma discussão. Durante a briga, Ailton passou a ser perseguido e foi atingido por vários golpes de arma branca, em plena via pública.

A motivação para a discussão não foi revelada. Ailton morreu antes mesmo de receber socorro médico. Os assassinos teriam fugido do local sem serem identificados. Polícia, perícia e IML já foram acionados.