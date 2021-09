Após bom trabalho na Segundona preparador físico acerta com Sub-20 do Guarani – Futebol Interior

Campinas, SP, 8 (AFI) – O Independente de Limeira vem realizando uma grande campanha no Paulista Sub 23, ainda invicto na competição o clube teve uma grande baixa na comissão técnica para sequência da Segundona, trata-se de Fábio Duzzi preparador físico experiente com passagem por mais de 20 clubes deixou o clube na última segunda-feira (06).

Após um grande trabalho à frente da parte física no Independente de Limeira, Fábio Buzzi anunciou seu novo clube, o Guarani-SP onde irá exercer seu trabalho à frente da equipe sub 20 no Campeonato Paulista no qual seu novo clube realiza uma grande campanha com cinco jogos de invencibilidade e é líder do Grupo 5.

“Só tenho agradecer a diretoria do Independente pela oportunidade de ter realizado um grande trabalho em minha terceira passagem, mas agora em um novo desafio em um grande clube que é o Guarani campeão brasileiro e que vem sempre realizando grandes trabalhos na base com conquistas e revelando grandes atletas”, disse.

TRAJETÓRIA

No Independente de Limeira foi a terceira passagem por Fábio Duzzi e tem na sua carreira mais de 20 clubes e com vários titulos e acessos, trabalhou também na Internacional de Limeira, Guaçuano-SP, Valeriodoce-MG, América TO-MG, Lemense-SP, União Luziense-GO, Democrata-MG, Estrela do Norte-ES, Sumaré-SP, Pesqueira-PE, Juazeirense-BA, Villa Nova-MG, Nacional de Muriaé-MG, Formiga-MG, Central-PE, São José-SP, Jaguariúna-SP, Operário VG-MT, Ji- Paraná-RO, Barbalha-CE, Porto Velho-RO entre outros.