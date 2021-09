Após choque de cabeça, zagueiro do Marcílio Dias recebe alta e passa bem – Futebol Interior

Itajaí, SC, 06 (AFI) – O zagueiro Luan deu um susto após sofrer um choque de cabeça durante a vitória do Marcílio Dias por 3 a 2 para cima do Aimoré, no último sábado, no estádio Hercílio Luz. O defensor chegou a ser levado ao hospital, mas recebeu alta e já foi visto com seus familiares.

“Jogo ficou paralisado por 28 minutos devido a atendimento ao atleta da equipe mandante sr. Luan Gabriel Rodrigues, nº14, que após choque

de cabeça com um adversários caiu ao solo, recebeu atendimento médico e teve que ser levado ao hospital da cidade pela ambulância

presente no estádio. após retorno da ambulância o jogo transcorreu normalmente”, relatou o árbitro Diego da Silva Castro.

Luan deu um susto no último sábado

O atleta recebeu alta ainda no sábado após os resultados dos exames realizados. Como o caso não passou de um susto, o atleta pode seguir treinando normalmente.

No entanto, o Marcílio Dias acabou eliminado da Série D. Apesar da vitória, o time catarinense ficou na sexta posição, com 18 pontos, assim como Esportivo e Caxias. O Joinville é o líder do Grupo A8, com 28 pontos, seguido pelo FC Cascavel.