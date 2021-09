Após classificação na Série D bater na trave, técnico foca na Copa Santa Catarina – Futebol Interior

Itajaí, SC, 08 (AFI) – A equipe do Marcílio Dias retornou aos treinamentos nesta quarta-feira (08), visando a Copa Santa Catarina, onde o campeão garante vaga na Copa do Brasil. O clube bateu na trave para a classificação para segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D ao ficar de fora no Grupo A8 pelo saldo de gols.

Na última rodada na primeira fase da Série D do Brasileiro, o Marcílio Dias recebeu o Aimoré-RS e venceu de virada por 3 a 2. Mesmo com a vitória o Marinheiro ficou de fora da próxima fase e fechou com 18 pontos na 6ª colocação a mesma pontuação que o Caxias-RS 4º colocado, mas levou a melhor no saldo de gols.

“Infelizmente não conseguimos avança para próxima fase e ficamos de fora pelo saldo de gols, mas a vida segue e já retomamos os treinamentos visando a Copa Santa Catarina que é uma competição importante que eu conheço bem e um bom caminho para busca vagas a competições nacionais como Copa do Brasil”, disse técnico Paulo Foiani.

CABEÇA NA COPA

Os trabalhos visando a Copa Santa Catarina tiveram início nesta quarta-feira, após o elenco ter ganho folga no feriado de 7 de setembro.

No primeiro dia de atividades os atletas realizaram avaliações físicas e antropométricas no Estádio Dr. Hercílio Luz e depois seguiram para a academia para os testes de carga máxima e potência. O técnico Paulo Foiani terá menos de 10 dias para trabalhar a equipe visando a estreia no dia 19, diante do Avaí.

O técnico Paulo Foiani é o grande responsável pela última grande campanha do Marcílio Dias na Copa Santa Catarina, em 2019 ele levou a equipe a final, mas acabou perdendo para Brusque nos pênaltis por 4 a 2 e agora tenta levar o clube ao seu segundo título da competição e quebrar jejum de 14 anos. O único título do Marinheiro foi em 2007 quando venceu o Figueirense por 3 a 1.