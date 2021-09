Após covid-19, jogador é liberado e fica à disposição no 4 de Julho-PI – Futebol Interior

Piripiri, PI, 14 (AFI) – Após cumprir isolamento de 10 dias por conta da Covid-19 Ricardo Sena é liberado e deve voltar aos treinamentos do 4 de Julho ainda nesta terça-feira. Fora do primeiro confronto da segunda fase da Série D, o meia deve ser uma das novidades nos jogadores relacionados para o jogo de volta.

Anunciado como novo reforço no dia 31 de agosto, Ricardo ou Ricardinho, como é conhecido, foi diagnosticado com a covid, três dias após seu anuncio oficial. Sendo assim não teve a oportunidade de muitos treinamentos e fazer sua estreia com a camisa do clube.

“Foi um período difícil, mas que serviu para me fortalecer mais ainda mentalmente, e agora é só dar sequência no trabalho, pegar firme a parte física para estar à disposição no sábado”, disse o meia.

Ricardinho manteve a forma física em casa durante quarentena. Foto: Arquivo Pessoal

REFORÇOS PARA O SEGUNDO JOGO

Além do meia Ricardinho, o treinador Fernando Tonet, poderá contar com mais um jogador para o jogo de volta. O atacante Etinho, está se recuperando de lesão muscular e pode ser mais uma novidade na lista dos relacionados para a partida

PRÓXIMO JOGO

Após perder o primeiro jogo por 1 a 0, jogando fora de seus domínios. O 4 de Julho recebe na Arena Ytacoatiara, sábado às 16h, o Penarol. O time da casa precisa reverter a vantagem para continuar sonhando com a classificação para a próxima fase.

Com a vitória em 1 a 0, o confronto será decidido nos pênaltis, vitória por dois ou mais gols de diferença, classifica o time da casa e derrota ou empate o time amazonense avança.