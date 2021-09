Após criticar governo Bolsonaro, Felipe Andreoli perde 6 mil seguidores e comemora

Na última quarta-feira (7), dia da Independência do Brasil, o jornalista Felipe Andreoli criticou o governo Bolsonaro em seu Instagram. Após se mostrar contra cartazes antidemocráticos presentes na manifestação a favor do presidente, o apresentador do Globo Esporte perdeu cerca de 6 mil seguidores.

“Se é dessa maneira que você se sente patriota, se é desta maneira que você manifesta sua fé, sua religião… Eu não tenho nada a ver com você. E um grande orgulho de ser assim”, escreveu na legenda. As imagens criticadas pelo jornalista continham cartazes contra a vacinação e a favor da intervenção militar. Confira:

Um dia após a postagem, Felipe percebeu que havia perdido 6 mil seguidores na rede social. Porém, se você acha que o jornalista ficou chateado com a situação, está enganado. “Ontem, com o post de 7 de setembro, perdi 6 mil seguidores. Que alegriaaaa!”, escreveu.