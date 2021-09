Após Daniel Costa, Manaus oficializa chegada de dupla vinda da Inter de Limeira – Futebol Interior

Manaus, AM, 08 (AFI) – No mesmo dia em que confirmou a chegada do experiente meia Daniel Costa, o Manaus aproveitou a noite de quarta-feira (08) para oficializar mais dois reforços, já pensando na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. São eles: o meia Júlio Rusch e do atacante Guilherme Henrique, ambos vindos por empréstimo da Inter de Limeira, eliminado da Série D.

“Sejam muito bem-vindos ao Gavião do Norte, Julio e Guilerme Pira! O meia possui passagem pelas categorias de base do Coritiba (PR). Seu último clube foi o Remo (PA), atuando durante a temporada em que o clube paraense conquistou o acesso à Série B em 2020.

Já o jovem atacante possui passagem pelas categorias de base do América Mineiro (MG), Sport (PE), inclusive, também no sub-15 da Seleção Brasileira. Pelo profissional, atuou pelo São Caetano (SP), no Paulistão“, postou o clube manauara nas redes sociais.

Rush é revelado na base do Coritiba, onde atuou em 2018 e 2019 e também tem passagens por Figueirense, Londrina, São Bento e Remo. Já Guilherme tem 21 anos, atuou pela seleção brasileira de base e vestiu as cores de América-MG, São Caetano e por fim Inter de Limeira.

Faltando três rodadas para o fim da fase classificatória da Série C, o Manaus está na liderança do Grupo A, com 24 pontos, dois a mais que o quinto colocado Botafogo-PB, justamente o adversário da próxima rodada. Agora, a diretoria trabalha pra regularizar os novos reforços a tempo do duelo.