Após demitir treinador na manhã, Santa Cruz anuncia substituto – Futebol Interior

Recife, PE, 28 (AFI) – Após demitir Roberto Fernandes na manhã desta terça-feira, o Santa Cruz já confirmou a chegada do novo treinador. Trata-se de Leston Júnior, que estava n Floresta e já passou pelo Coral. O comandante é esperado para chegar na quinta-feira, data em que a equipe se reapresenta a para dar início a disputa da fase preliminar da Copa do Nordeste.

O Santinha foi rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro.

JÁ SE DESPEDIU

O treinador já se despediu do antigo clube e aguarda apenas questões contratuais para oficializar a rescisão com o Floresta. Só assim, poderá ser confirmado oficialmente.

PRIMEIRA PASSAGEM NO CLUBE

Leston já comandou o Santinha em 2019. Ao longo de 30 jogos, foram 11 vitórias, 11 empates e oito derrotas. Além disso, conseguiu levar os times até às quartas de final do Copa do Brasil, onde caiu apenas nos pênaltis diante do Fluminense.

TRABALHO NO FLORESTA

No clube cearense, conquistou o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro e evitou o rebaixamento para a Série D.

Tudo tudo tem início, meio e fim. Algo inevitável, mas aqui vai ficar Guarapari na mente que tudo durou o tempo necessário pra ser inesquecível e é esse período foi vivido ao máximo. pic.twitter.com/9bwQlBoeFF — Leston Junior (@jr_leston) September 27, 2021

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL

Depois de definir o treinador, a diretoria precisa ir atrás do departamento de futebol. O executivo Fabiano Melo e o coordenador técnico Givanildo Oliveira, foram desligados nesta terça-feira.