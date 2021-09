Após derrota em casa, time do Z4 anuncia saída de treinador – Futebol Interior

Pelotas, RS, 22 (AFI) – O técnico Cléber Gaúcho não seguirá no Brasil-RS na sequência do Campeonato Brasileiro Série B. No início da tarde desta quarta-feira, o clube comunicou o desligamento do treinador ‘em comum acordo’. Quem assume interinamente é o auxiliar Cirilo.

“O GE Brasil vem por meio desta nota comunicar a saída do técnico Cléber Gaúcho, em comum acordo entre o profissional e o clube. O rubro-negro agradece todo o empenho e serviço prestado pelo técnico neste período que comandou a equipe Xavante, e deseja muito sucesso no decorrer de sua carreira. Obrigado, Cléber!”, disse o Brasil em comunicado.

DECISÃO APÓS DERROTA

A decisão foi tomada após derrota em casa por 1 a 0 para o CRB, na noite de terça-feira, pela 25ª rodada. O Brasil fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu fazer o gol e caiu de produção no segundo tempo.

O time está na lanterna (20º) com 16 pontos, dez a menos do que a Ponte Preta, primeira fora da zona de rebaixamento.

RETROSPECTO

Apresentado no começo de agosto, Cléber Gaúcho comandou o Brasil em dez partidas e não venceu nenhuma – foram seis derrotas e quatro empates. Esta foi a primeira passagem dele no clube pelo qual foi formado e encerrou a carreira como jogador.