Após eliminação, atacante do Atlético-MG se desculpa em redes sociais – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 29 (AFI) – Após a frustrante eliminação diante do Palmeiras na semifinal da Libertadores, um dos principais nomes do Atlético-MG, o chileno Eduardo Vargas, foi as redes sociais pedir desculpas às torcida atleticana.

O atacante marcou o único gol do Galo no confronto. Um gol de cabeça no segundo tempo, que parecia ser o da classificação até o gol de Dudu.

O GOL PERDIDO

Apesar de ter ido para as redes, o jogador foi um dos mais criticados pela chance perdida minutos depois. Quando saiu cara a cara com o Weverton e bateu para fora.

AINDA CONFIANTE

Vargas ressalta a qualidade e a entrega do grupo. O Galo está na semifinal da Copa do Brasil e lidera o brasileiro por oito pontos.

“Mas no trabalho, assim como na vida, os desafios e as dificuldades não devem e não podem ser encarados como obstáculos, mas sim, como oportunidades de superação. Acredito em nosso grupo e continuaremos lutando até o fim”, escreveu.