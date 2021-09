Após eliminação na Série D, Treze-PB segue reformulação e libera mais dois jogadores – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 11 (AFI) – Uma semana depois da eliminação precoce ainda na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, o Treze-PB começou a fazer uma reformulação em seu elenco para a sequência da temporada, afinal a equipe alvinegra ainda tem a Pré-Copa do Nordeste pela frente.

Com isso, na manhã deste sábado (11), foram confirmadas as rescisões de contrato do lateral-esquerdo Bruce e do volante Raphael Toledo. Até o momento, eles são as únicas baixas no elenco, mas outras saídas devem ser confirmadas nos próximos dias.

Da dupla, Bruce foi quem mais entrou em campo. O lateral-direito fez jogos da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Paraibano e Série D do Brasileiro pelo Treze. Já o Raphael chegou há cerca de dois meses para a própria Série D e entrou em campo apenas quatro vezes, sem marcar gols.

Enqunto isso, o elenco segue se preparando para a estreia na pré Copa do Nordeste contra o Floresta, em outubro, mas ainda sem data, horário e local definidos.