Após eliminação, Palmas-TO encerra contrato de todos os atletas – Futebol Interior

Palmas, TO, 8 (AFI) – Após a queda na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, o Palmas-TO decidiu encerrar o contrato de todos os atletas da equipe profissional.

O clube afirmou que voltará suas atenções para as competições do time sub-17 e também da equipe sub-20, que se prepara para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022.

Lembrando que a equipe ainda precisa disputar a reta final do Campeonato Tocantinense. A competição foi paralisada em abril e retorna em dezembro.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

O Palmas Futebol e Regatas informa que os contratos do elenco que disputou o Campeonato Brasileiro Série D foram encerrados nessa semana. Agradecemos o empenho e a dedicação de todos durante o período em que os atletas vestiram a nossa camisa. Agora vamos voltar as atenções para as competições de base que estão em curso e terão início em breve, bem como os demais assuntos internos do clube. Seguimos com o nosso planejamento e no momento oportuno voltaremos a tratar das competições do futebol profissional.