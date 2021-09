Após eliminação precoce do Altos, atacante acerta com time catarinense – Futebol Interior

Teresina, PI, 29 (AFI) – Depois de terminar a primeira fase na sétima colocação do Grupo A, com 21 pontos, bem longe da classificação para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C, o Altos-PI está passando por uma pequena reformulação em seu elenco. Afinal, alguns jogadores que foram destaques, estão acertando com outros clubes para a sequência da rodada.

Esse é o caso do atacante Klenisson que acertou com o Marcílio Dias-SC e viaja nesta quinta-feira (30) para Itajaí, interior de Santa Catarina, para ser apresentado no novo clube. Ele falou sobre a expectativa para sequência da carreira e agradeceu ao Altos pela chance que o foi dada.

“Fechei com o Marcílio Dias. Só gratidão pelo tempo que passe no Altos. Foram quase três anos. O que eu tinha que fazer, fizemos, que foi ser campeão e deixar na Série C”, disse o atleta.

Ele foi campeão com o Altos-PI no Campeonato Piauiense e ajudou a equipe se classificar de forma inédita para as quartas de final da Copa do Nordeste. Neste ano, marcou quatro gols.