Após eliminação precoce do Figueirense, Jorginho deixa futuro nas mãos da diretoria – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 20 (AFI) – O técnico Jorginho tem contrato até o fim do ano, mas com a precoce eliminação do Figueirense na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, ele não sabe se continuará no comando do clube. O Figueirense tem mais uma partida pela Série C e depois disputará apenas a Copa Santa Catarina até o fim de 2021.

“Vou cumprir o meu contrato. Se for da vontade da diretoria, vou continuar. O tamanho do Figueirense e a relevância dele no futebol me fazem querer ficar aqui”, disse o treinador.

CRISE!

Para Jorginho, um dos motivos para a não classificação do Figueirense foi a crise financeira vivida pelo clube. Ainda assim, ele deixou a atual diretoria de fora das críticas.

“Dentro das condições do Figueirense, contratamos o que podíamos. Tivemos gente para nos ajudar. Graças a Deus tivemos pessoas que nos ajudaram, senão poderia ser pior. Tinha medo de cair no estadual e poderíamos ter caído agora. Sem dinheiro não dá, sem ajuda não vai. O presidente pegou uma dívida enorme. Como vai pagar isso? Pegamos um time no ano passado que tinha 16, 17 jogadores. O clube vem pagando uma fala que não é dessa direção. Eles estão tapando o buraco com uma rede”, analisou.

O Figueirense, que venceu o Botafogo, por 2 a 1, ocupa a quinta colocação com 26 pontos, a quatro do G4. Na 18ª e última rodada, o clube catarinense cumprirá tabela diante do Criciúma no sábado, às 17 horas, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

“Nós não conseguimos classificar porque nosso primeiro turno foi ruim. Eu tinha calculado mais ou menos 15 pontos, o que seria o ideal, igualaria no segundo turno e classificaria. Quando você não consegue somar os pontos, aí você paga o preço. Foram vários motivos, um deles é que não fizemos gols”, finalizou Jorginho.