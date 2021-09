Após eliminação precoce, presidente do Ferroviário pede desculpas a torcida e confirma sequência de técnico – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 29 (AFI) – Bateu na trave mais uma vez. Pelo terceiro ano seguido, o Ferroviário-CE não conseguiu passar da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Após a eliminação, o presidente do clube Newton Filho veio a público pedir desculpas aos torcedores e afirmou os diretores já estão pensando no futuro da equipe.

“É difícil apontar um único problema, falha ou culpado. Infelizmente, o time não conseguiu render na última partida o que rendeu nas duas últimas, por exemplo. Precisamos pedir desculpas ao nosso torcedor, infelizmente não foi possível a classificação, mas vamos dar continuidade ao trabalho para que no próximo ano nós possamos tentar o acesso novamente”, disse mandatário em entrevista ao Jornal O Povo do Ceará.

Como irá disputar a Pré-Copa do Nordeste agora em outubro, o presidente afirmou que irá mandar o técnico Anderson Batatais no cargo, mas afirmou que pode rolar uma reformulação no elenco, pensando na nova realidade financeira do clube neste final de ano de 2021.

“O Anderson Batatais continua. Quando o contratamos, foi para ele fazer um trabalho de longa duração, não foi apenas para os últimos jogos da Série C. A gente tem se reunido e tem conversado sobre o planejamento para a sequência no ano e para a próxima temporada. Diferentemente do ocorreu nos últimos dois anos, não vamos iniciar o elenco do zero, sem nenhum remanescente. Vamos reformular o plantel, mas temos jogadores com contratos mais longos e uma base do elenco será mantida”, completou.